¿No te cargaba ChatGPT? Esto dijo OpenAI sobre la caída masiva de hoy

Miles de usuarios en distintos países reportaron este lunes problemas para ingresar y utilizar ChatGPT, luego de que la plataforma presentara una interrupción parcial en varios de sus servicios.

OpenAI confirmó la falla a través de su página oficial de estado y señaló que ChatGPT y Codex estaban experimentando problemas de funcionamiento.

“Actualmente estamos experimentando problemas”, indicó la empresa, que además aseguró que la investigación continúa para identificar el origen de la caída y restablecer por completo el servicio.

De acuerdo con OpenAI, la interrupción fue catalogada como “parcial”, aunque afectó a una amplia cantidad de herramientas dentro de la plataforma. Entre los principales problemas reportados estuvieron las dificultades para cargar conversaciones, iniciar sesión y acceder a Codex.

Además, usuarios también experimentaron fallas en funciones como búsquedas, carga de archivos, modo de voz, generación de imágenes, GPTs personalizados, Deep Research, agentes, ChatGPT Atlas y aplicaciones conectadas.

En redes sociales y foros como Reddit, varios usuarios aseguraron que no podían iniciar sesión, que sus conversaciones desaparecieron temporalmente o que la plataforma quedaba congelada en la pantalla de carga.

Hasta el momento, OpenAI no informó cuánto tiempo demorará la recuperación total del sistema, aunque indicó que continuará brindando actualizaciones conforme avance la investigación.

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