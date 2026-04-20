Un ciudadano falleció este domingo en la intersección de Padre Solano y Baquerizo Moreno, en el centro de Guayaquil, tras ser atropellado por un bus urbano cuando se detuvo en plena vía para revisar su celular.

El momento quedó registrado en video

Las cámaras de seguridad del sector captaron el instante exacto del impacto, imágenes que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales, generando fuerte conmoción entre los usuarios.

Según los reportes preliminares, el peatón se habría detenido en medio de la calzada para contestar un mensaje en su teléfono celular, sin percatarse de la llegada del vehículo.

El conductor del bus involucrado se dio a la fuga tras el hecho, mientras las autoridades investigan las circunstancias del accidente y revisan las grabaciones para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades de tránsito trabajan en la identificación del responsable y en la recopilación de pruebas, mientras el caso ha reabierto el debate sobre el uso del celular en la vía pública y la seguridad peatonal en zonas urbanas.

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