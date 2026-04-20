Muere Patrick Muldoon, actor de 'Melrose Place' y 'Days of Our Lives', a los 57 años

El actor Patrick Muldoon, recordado por sus papeles en 'Melrose Place', 'Salvados por la campana' y 'Days of Our Lives', murió a los 57 años tras sufrir un infarto en su casa de Beverly Hills.

Según reportes de medios internacionales, el actor falleció el domingo 19 de abril luego de sufrir un ataque cardíaco repentino. Fue encontrado inconsciente en el baño de su vivienda y, pese a la llegada de los servicios de emergencia, no pudieron reanimarlo.

Una figura muy querida de la televisión

Muldoon se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión de los años 90 gracias a su papel de Austin Reed en Days of Our Lives, personaje que interpretó entre 1992 y 1995 y retomó años más tarde. También ganó notoriedad por su rol como Richard Hart en Melrose Place.

Antes de alcanzar la fama, el actor había participado en series como Who's the Boss? y Salvados por la campana, donde comenzó a construir su carrera en la pantalla chica.

También dejó huella en el cine

En la pantalla grande, uno de sus papeles más recordados fue el de Zander Barcalow en Starship Troopers, donde compartió elenco con Denise Richards. Además, trabajó como productor y mantenía varios proyectos en desarrollo.

Días antes de su muerte, Muldoon había expresado su entusiasmo por la película “Kockroach”, una producción que se rodaba en Australia y en la que participaban figuras como Chris Hemsworth y Alec Baldwin.

Personas cercanas lo recordaron como un hombre generoso, carismático y apasionado por la música, ya que también fue cantante de la banda The Sleeping Masses.

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