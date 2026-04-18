Belinda y Los Ángeles Azules lanzan la cumbia pop del Mundial 2026

La música y el fútbol vuelven a encontrarse en un escenario global con el lanzamiento de “Por Ella”, el segundo sencillo oficial del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La canción ya está disponible en plataformas digitales y busca convertirse en uno de los himnos que acompañen la fiesta deportiva más importante del planeta.

El tema reúne a la estrella pop Belinda junto a la emblemática agrupación Los Ángeles Azules, en una fusión que mezcla sonidos del pop contemporáneo con la tradicional cumbia mexicana. Esta combinación musical apunta a resaltar la identidad cultural de México, uno de los países anfitriones del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá.

La producción ejecutiva estuvo a cargo del reconocido productor puertorriqueño Tainy, mientras que la composición contó con la participación de destacados autores como Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y la propia Belinda. El lanzamiento se realizó bajo el sello Def Jam Recordings.

“Por Ella” apuesta por transmitir la emoción que se vive en los estadios durante un Mundial. Con frases como “que suene el olé, olé, olé, el estadio completo está de pie”, la canción busca conectar con los aficionados y convertirse en una pieza infaltable en las celebraciones futboleras.

Con este lanzamiento, la FIFA continúa calentando el ambiente rumbo al Mundial de 2026, cuya banda sonora promete incluir una amplia diversidad de ritmos y artistas. La cuenta regresiva ya comenzó y, con ella, una nueva mezcla de música, cultura y pasión futbolera.

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