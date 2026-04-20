"Se quedó sin palabras": La reacción de Cher al descubrir que es abuela de una joven británica

La actriz y cantante estadounidense Cher ha descubierto que es la abuela de una joven de 15 años de edad fruto de una relación entre su hijo Elijah Blue Allman y la ex modelo británica Kayti Edwards, según ha informado en una supuesta exclusiva el tabloide 'The Sun'.

Se quedó "sin palabras", declaró Edwards en una entrevista a ese medio en referencia a la reacción de Cher, de 79 años, cuando le confesó el pasado año, durante una "emotiva" llamada de teléfono, que tenía una nieta.

La ex modelo, de 49 años y madre de cuatro hijos, explicó que tuvo un breve romance con Elijah, de la misma edad, en 2010 y que tras una noche juntos se quedó embarazada de la ahora adolescente Ever.

"Él lo supo desde el primer día, pero nunca ha querido ser un padre. Aparece cada dos años, pero solo para saludar", precisó Edwards, para dar pistas sobre el secretismo que ha rodeado presuntamente este asunto.

Y hubiese permanecido en la sombra si no fuese porque el propio hijo de la artista comenzó a hablar de ello tras sufrir "en 2021 una sobredosis de drogas", agregó la británica, quien reside en un rancho de Joshua Tree, en California.

"Cher -relató- se puso en contacto conmigo en junio del año pasado y me preguntó si era cierto, así que tuve que confesárselo. Me dijo que Elijah le había contado algo al respecto, pero que no sabía si eran solo tonterías. Cuando se enteró de la noticia, se quedó sin palabras".

El hijo de la artista también le envió entonces un mensaje de texto para decir que "quería arreglar las cosas", pero Edwards le contestó que solo su actual marido ha sido el "verdadero padre" de Ever durante estos tres lustros.

Esta supuesta condición de nueva abuela se conoce después de que Cher volvió a pedir la pasada semana la tutela temporal de Elijah, argumentando que su salud mental se ha visto gravemente deteriorada por su adicción a las drogas, después de que un tribunal rechazara su primera propuesta a finales de 2023. EFE

Mira la programación en Red Uno Play