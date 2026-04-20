Un espectáculo circense se convirtió en una escena de pánico este domingo cuando uno de los tigres saltó desde la arena hacia las gradas, tras desplomarse la malla de seguridad que separaba a los animales del público. El incidente ocurrió durante una función de la dinastía circense Dovagliuk en la región sureña de Rostov del Don.

De acuerdo con el portal Life.ru, que difundió un video del momento, la caída de la malla asustó a los tres tigres que participaban en el acto junto a dos domadores. Uno de ellos saltó hacia los asientos, generando alarma y una estampida entre los asistentes.

Los empleados del circo reaccionaron con rapidez: evacuaron al público y lograron devolver al animal a su jaula sin que se registraran heridos.

a Policía rusa informó que se llevan a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar responsabilidades.

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