TEMAS DE HOY:
Monóxido de carbono Tragedia

26ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Goleador del Sudamericano Sub-17 reforzará a Oriente Petrolero

El delantero figura de la selección juvenil, fue habilitado en el plantel profesional tras la cancelación de las deudas del club.

Martin Suarez Vargas

20/04/2026 11:25

Jugadores de Oriente Petrolero festejando uno de los goles en la liga boliviana. Foto: cuenta oficial de Oriente Petrolero (Facebook)
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

El delantero de la selección boliviana juvenil, Nabil Nacif, fue habilitado en el primer plantel de Oriente Petrolero luego de que el club lograra levantar la sanción de la FIFA tras cancelar sus deudas pendientes.

Para la presente temporada, el cuadro refinero contará con una de las máximas figuras del Sudamericano Sub-17 disputado en Paraguay. Nabil Nacif Joffre quedó habilitado tras el pago de los compromisos económicos que permitieron al "Verdolaga" registrar nuevos jugadores ante el ente matriz del fútbol mundial.

Nabil Nacif ante la marca de dos jugadores de la selección argentina. Foto: @nabilnacif.

Tras consolidarse como el máximo artillero del certamen continental con 4 goles, Nacif se convierte en una de las grandes novedades para lo que resta de la temporada. El estratega David González podrá contar ahora con el joven atacante para potenciar una ofensiva que actualmente lidera Marcelo Martins.

Nabil Nacif ante la marca de un jugador chileno. Foto: @nabilnacif.

Junto a la incorporación de Nacif, el club también podrá tomar en cuenta a Brayan Mamani (procedente de Atlético Tucumán), Franz Gonzales y Leandro Otormín, quienes tampoco habían podido ser inscritos debido a los procesos legales que obstaculizaban la llegada de refuerzos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD