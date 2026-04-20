Goleador del Sudamericano Sub-17 reforzará a Oriente Petrolero

El delantero de la selección boliviana juvenil, Nabil Nacif, fue habilitado en el primer plantel de Oriente Petrolero luego de que el club lograra levantar la sanción de la FIFA tras cancelar sus deudas pendientes.

Para la presente temporada, el cuadro refinero contará con una de las máximas figuras del Sudamericano Sub-17 disputado en Paraguay. Nabil Nacif Joffre quedó habilitado tras el pago de los compromisos económicos que permitieron al "Verdolaga" registrar nuevos jugadores ante el ente matriz del fútbol mundial.

Nabil Nacif ante la marca de dos jugadores de la selección argentina. Foto: @nabilnacif.

Tras consolidarse como el máximo artillero del certamen continental con 4 goles, Nacif se convierte en una de las grandes novedades para lo que resta de la temporada. El estratega David González podrá contar ahora con el joven atacante para potenciar una ofensiva que actualmente lidera Marcelo Martins.

Nabil Nacif ante la marca de un jugador chileno. Foto: @nabilnacif.

Junto a la incorporación de Nacif, el club también podrá tomar en cuenta a Brayan Mamani (procedente de Atlético Tucumán), Franz Gonzales y Leandro Otormín, quienes tampoco habían podido ser inscritos debido a los procesos legales que obstaculizaban la llegada de refuerzos.

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