Escándalo en el clásico del fútbol paraguayo: heridos y partido suspendido

El caos se apoderó del Superclásico de Paraguay entre Olimpia y Cerro Porteño. El enfrentamiento entre hinchas y la policía derivó en múltiples heridos y la posterior suspensión del compromiso a los 29 minutos del primer tiempo.

El árbitro Juan Gabriel Benítez se vio obligado a detener el juego debido a los graves incidentes registrados en las Graderías Norte del Estadio Defensores del Chaco, sector ocupado por la parcialidad del elenco azulgrana.

El conflicto se originó tras un enfrentamiento entre los fanáticos y las fuerzas policiales, quienes repelieron las agresiones con balas de goma y gases lacrimógenos.

Según informó Cardinal Deportivo, los afectados por la inhalación de gases y los traumatismos durante los choques fueron derivados al Hospital Barrio Obrero. El centro médico confirmó la admisión de 16 heridos, entre los que destaca una mujer con 35 semanas de embarazo que requirió atención por inhalación de gases. Asimismo, un joven de 20 años fue asistido por una presunta herida de arma de fuego.

Mira la programación en Red Uno Play