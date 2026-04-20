La tragedia ocurrida durante el Rally Sudamericano en Córdoba dejó una víctima fatal que conmocionó a toda la comunidad de Mina Clavero.

Braian Ezequiel Zárate González, de 25 años, murió luego de sufrir graves heridas tras ser alcanzado por un coche de carrera que perdió el control y terminó impactando contra el público.

El accidente ocurrió entre los kilómetros uno y dos del tramo Giulio Cesare, cuando el vehículo conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez se despistó, volcó en varias ocasiones y terminó embistiendo a varias personas ubicadas en una zona habilitada para espectadores.

Braian fue trasladado de urgencia, pero no logró sobrevivir debido a la gravedad de las lesiones. Además, una niña y dos adultos también resultaron heridos, entre ellos una mujer de 40 años que sufrió una fractura en una pierna, aunque se encuentra fuera de peligro.

La muerte del joven generó una fuerte conmoción entre amigos, familiares y vecinos. Uno de los mensajes más sentidos fue el de su profesor de kickboxing, Marcos Mendieta, quien lo recordó con dolor.

“Era un chico que estaba lleno de vida, era fanático de la vida”.

Las imágenes del accidente se viralizaron rápidamente en redes sociales y llevaron a la organización a activar un comité de crisis junto con autoridades de seguridad, el Automóvil Club Argentino, Codasur y el Gobierno de Córdoba.

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