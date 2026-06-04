Orgullo aurinegro: el Papa recibió una camiseta de The Strongest

La pasión atigrada llegó hasta el Vaticano. El papa León XIV recibió una camiseta del club The Strongest, según informó este jueves la institución paceña a través de una publicación en sus redes sociales.

De acuerdo con el mensaje difundido por el club, la casaca fue entregada por el sacerdote italiano Luca Martinelli, quien desarrolla labores pastorales en la ciudad de La Paz y es seguidor del conjunto aurinegro.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Padre Luca Martinelli, de nacionalidad italiana y ferviente hincha atigrado desde el inicio de su labor pastoral en la ciudad de La Paz, por el significativo gesto de entregar la camiseta de nuestro club a Su Santidad el Papa León XIV”, señala la publicación de The Strongest.

La institución destacó que este gesto genera orgullo y emoción entre sus seguidores, al tratarse de un momento simbólico que lleva los colores del club más allá de las fronteras bolivianas.

El hecho fue celebrado por hinchas atigrados en redes sociales, quienes destacaron la iniciativa del sacerdote y recordaron su cercanía con el club desde su llegada a Bolivia.En los comentarios de la publicación, varios aficionados también señalaron que el padre Martinelli celebró este año la misa por el aniversario de The Strongest, consolidando aún más su vínculo con la familia aurinegra.

Aunque la publicación no precisa la fecha ni el lugar exacto en el que se realizó la entrega de la camiseta al Sumo Pontífice, la imagen fue recibida con entusiasmo por los seguidores del club.

The Strongest expresó además su deseo de continuar alcanzando sus objetivos deportivos con el respaldo de su hinchada, que ahora celebra una postal inesperada y especial: la camiseta atigrada en manos del papa León XIV.

El gesto del padre Martinelli se convirtió rápidamente en motivo de orgullo para los stronguistas, que ven en esta entrega una muestra de fe, cariño y pasión por los colores amarillo y negro.

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