Una mujer y un recluso fueron encontrados sin vida en el penal de San Pedro

La Policía y el Ministerio Público investigan la muerte de dos personas, una mujer y un hombre privado de libertad, cuyos cuerpos fueron hallados al interior del penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho fue alertado cerca de la medianoche por personal policial del recinto penitenciario, que dio parte a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) para iniciar las investigaciones correspondientes.

El director de la FELCV, Miguel Zambrana, informó que los efectivos se constituyeron en el lugar y verificaron la presencia de dos personas fallecidas en ambientes distintos del penal.

“Se puede constatar la presencia de dos fallecidos, una persona de sexo femenino que se encontraba en la celda del privado de libertad, mientras que el privado de libertad se encontraba en un ambiente que se utilizaba para preparar comida”, señaló Zambrana.

Según el informe inicial, el recluso fue encontrado suspendido de una viga, presuntamente utilizando elementos textiles, en un ambiente diferente al lugar donde se halló el cuerpo de la mujer.

Personal de la División Homicidios realizó el levantamiento legal de ambos cuerpos, que posteriormente fueron trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia de ley.

Las autoridades aguardan los resultados forenses para establecer las causas exactas de los decesos y definir la tipificación del caso.

El Ministerio Público y la Policía continúan con las investigaciones para determinar qué ocurrió al interior del recinto penitenciario, la relación entre ambas personas y las circunstancias en las que se produjeron las muertes.

Hasta el momento, el caso se mantiene en etapa investigativa y se espera un informe oficial con mayores detalles en las próximas horas.

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