Policías y militares viajarán gratis en el Tren Metropolitano durante junio: ¿cuál es la razón?

El Tren Metropolitano de Cochabamba brindará servicio gratuito durante todo el mes de junio a efectivos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas, como parte de un homenaje por el Bicentenario de la institución del orden.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Obras Públicas, en reconocimiento a la labor que cumplen ambas instituciones en beneficio de la seguridad, el orden y el servicio a la sociedad boliviana.

La coordinadora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles, Cynthia Aramayo, explicó que esta disposición busca destacar el trabajo diario de policías y militares, especialmente en una fecha significativa para el país.

“Es una muestra de reconocimiento a la labor que realizan diariamente en beneficio de la seguridad y el servicio a la sociedad boliviana”, señaló Aramayo.

De acuerdo con la autoridad, los beneficiarios podrán utilizar el servicio de lunes a domingo en todas las rutas del sistema Mi Tren, que forma parte de la red de transporte urbano de Cochabamba.

La gratuidad estará vigente durante todo junio, mes en el que la Policía Boliviana conmemora sus 200 años de creación, fecha que se recuerda cada 24 de junio.

Aramayo también destacó que la gestión gubernamental apunta a fortalecer el sistema ferroviario metropolitano como una alternativa de transporte ecológica, moderna y sostenible para la población cochabambina.

El Tren Metropolitano se consolida como una opción de movilidad urbana que busca reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad y promover un transporte más amigable con el medioambiente.

La Policía Boliviana fue fundada mediante ley promulgada por el mariscal Antonio José de Sucre, y este año celebra dos siglos de historia institucional al servicio del país.

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