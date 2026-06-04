“Estamos secuestrados”: choferes piden ayuda humanitaria en carreteras

El recrudecimiento de los bloqueos en los principales ejes viales del país ha paralizado a más de 20 mil unidades de transporte de carga y pasajeros, impidiéndoles llegar a sus destinos programados, de acuerdo a lo que indica su dirigencia. Asimismo, denuncian que esta situación mantiene en vilo a la economía nacional y expone a miles de trabajadores a condiciones de extrema precariedad en plena ruta.

Voces de auxilio desde el asfalto

"Como transporte seguimos secuestrado en las carreteras. Estamos desesperados los transportistas tanto de ómnibus, cargas. Porque hay más de 20 mil unidades entre ómnibus y camiones esperando trabajar. Porque las carreteras están bloqueadas y no podemos trabajar. Pedimos al gobierno que esta situación termine. Ya no aguantamos más. Están muriendo nuestros transportistas", alertó Luis Añez, presidente de la Cámara Boliviana del Transporte.

Por su parte, el sector de transporte de pasajeros reporta un panorama igualmente devastador con pérdidas operativas que escalan de manera alarmante cada jornada. Ernesto Flores, presidente nacional de Ómnibuses, confirmó la gravedad del cerco vial al señalar que "tenemos más de 10 mil ómnibuses que están parados a nivel nacional".

La base de las empresas de transporte ha comenzado a evaluar medidas drásticas ante la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades. "Ayer tuvimos una reunión a nivel nacional para ver qué determinación vamos a tomar. Si tenemos que enfrentar vamos a salir. Por lo menos deberían tener humanidad de dar un cuarto intermedio para que los choferes lleguen a sus hogares a ver a sus familias", sentenció Flores.

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