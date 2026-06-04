YPFB despacha 1,1 millones de litros de gasolina para La Paz y El Alto

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que, a través de su Distrito Comercial La Paz, despachó 1.100.000 litros de gasolina para abastecer a las estaciones de servicio de La Paz y El Alto.

El operativo de distribución se realizó durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, con el objetivo de reforzar el suministro de combustible en ambas ciudades, en medio de la alta demanda y las dificultades logísticas provocadas por los bloqueos.

De acuerdo con la estatal petrolera, el carburante fue trasladado de manera simultánea a estaciones de servicio de YPFB y privadas, donde se procedió de inmediato a la descarga y posterior comercialización a la población.

Para concretar este despacho, YPFB aplicó medidas operativas extraordinarias orientadas a optimizar la distribución de los volúmenes de gasolina y garantizar un abastecimiento ordenado en el área urbana.

La empresa señaló que estas acciones buscan responder a las necesidades de los usuarios y reducir la presión en los puntos de venta de combustible, donde en los últimos días se registraron largas filas de vehículos.

Además del despacho de gasolina, YPFB informó la distribución de 44.818 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 10 kilos, destinadas a diferentes zonas de La Paz y El Alto.

La estatal destacó el trabajo del personal operativo de la Planta Senkata y del área de combustibles líquidos, que mantiene operaciones continuas bajo condiciones complejas para sostener el abastecimiento.

YPFB remarcó que continuará realizando esfuerzos logísticos para garantizar la provisión de gasolina, GLP y otros combustibles esenciales a la población, especialmente en un contexto marcado por restricciones en las carreteras y dificultades de transporte.

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