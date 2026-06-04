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Bolivia celebra Corpus Christi: fe, procesiones y devoción reúnen a miles de católicos

Este jueves 4 de junio, Bolivia celebra una de las solemnidades más importantes de la Iglesia Católica. La festividad recuerda la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y está marcada por misas, procesiones, alfombras florales y tradiciones familiares.

Red Uno de Bolivia

04/06/2026 8:49

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Corpus Christi reúne a familias y feligreses en todo el país. Estudiantes arman mosaicos en Cochabamba - Foto Fernando Aguilar - Red Uno.
Bolivia

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Este jueves 4 de junio, miles de fieles católicos viven la celebración de Corpus Christi, una de las festividades más importantes del calendario religioso y una jornada marcada por la fe, las procesiones, la devoción y las tradiciones familiares.

La solemnidad de Corpus Christi está dedicada a honrar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, considerada por la Iglesia Católica como el sacramento central de la fe cristiana.

En iglesias, catedrales, plazas y calles del país, los creyentes participan de misas solemnes, procesiones con el Santísimo Sacramento y actos de oración, reafirmando públicamente su devoción.

¿Qué significa Corpus Christi?

La expresión Corpus Christi proviene del latín y significa “Cuerpo de Cristo”. Esta celebración recuerda la Última Cena, momento en el que Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos e instituyó la Eucaristía.

Para los católicos, el pan y el vino consagrados durante la misa se transforman en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, símbolo de amor, sacrificio y entrega por la humanidad.

A diferencia del Jueves Santo, que se vive en un ambiente de recogimiento por la cercanía de la Pasión de Cristo, Corpus Christi es una festividad de alegría, adoración y manifestación pública de la fe.

Una fecha de gran importancia para los católicos

Para los feligreses, esta jornada representa una oportunidad para renovar su fe y reafirmar su creencia en uno de los misterios fundamentales del cristianismo.

Durante la celebración, la hostia consagrada es expuesta en una custodia especialmente adornada y llevada en procesión por calles y plazas, permitiendo a los creyentes rendir homenaje y expresar su devoción.

La festividad también invita a reflexionar sobre la gratitud, la solidaridad, la unidad familiar y el compromiso espiritual en la vida cotidiana.

¿Cómo se celebra Corpus Christi en Bolivia?

En Bolivia, Corpus Christi se celebra este jueves 4 de junio de 2026 y es feriado nacional, con suspensión de actividades en el sector público y privado.

Las actividades religiosas incluyen misas solemnes en parroquias y catedrales, procesiones con el Santísimo Sacramento, actos de adoración eucarística y la participación de comunidades, movimientos religiosos, autoridades locales y familias.

Una de las tradiciones más coloridas es la elaboración de alfombras florales, preparadas con pétalos, aserrín pintado, semillas y otros materiales. Estas obras adornan el recorrido de las procesiones y reflejan la creatividad, devoción y trabajo comunitario de jóvenes, estudiantes, parroquias y vecinos.

Fe, tradición y comunidad

Además de las actividades religiosas, muchas familias aprovechan la fecha para reunirse y compartir alimentos tradicionales, frutas de temporada, masitas y postres típicos, manteniendo vivas costumbres que pasan de generación en generación.

En regiones como Santa Cruz, las celebraciones suelen congregar a miles de personas. En sectores como la Villa Primero de Mayo, se organizan ceremonias multitudinarias en estadios y espacios abiertos para recibir a una gran cantidad de fieles.

En Cochabamba, la festividad destaca por los mosaicos y alfombras florales que llenan de color las calles, especialmente en zonas cercanas a templos, plazas y rutas de procesión.

Más allá del feriado, Corpus Christi representa para millones de creyentes una jornada de encuentro espiritual, reflexión y manifestación pública de fe.

Este jueves, Bolivia vuelve a vivir una tradición que une devoción, cultura y comunidad en torno al significado profundo del Cuerpo de Cristo.

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