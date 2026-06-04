San Julián cumple 22 días de bloqueo y descartan un cuarto intermedio

El municipio de San Julián cumple este jueves 22 días de bloqueo en la carretera que une Santa Cruz con Trinidad, una medida impulsada por el ala radical de sectores campesinos de la región.

Pese a la realización de un cabildo en las últimas horas, los dirigentes descartaron declarar un nuevo cuarto intermedio en la protesta y ratificaron la continuidad de la medida de presión.

El bloqueo fue instalado inicialmente con demandas vinculadas al acceso a tierras y al abastecimiento de combustible; sin embargo, las exigencias fueron modificándose con el transcurso de los días.

Aunque diferentes sectores ya suscribieron acuerdos con el Gobierno y con la Gobernación de Santa Cruz, una fracción de los movilizados mantiene la medida extrema en la zona.

Mientras tanto, la fila de vehículos continúa creciendo en ambos extremos de la carretera, afectando la conexión vial entre los departamentos de Santa Cruz y Beni.

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