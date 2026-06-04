Gobernación de Cochabamba contrata al hijo de Evo Morales como jefe en el SEDCAM

Una nueva controversia sacude a la Gobernación de Cochabamba tras confirmarse la contratación de Álvaro Morales Peredo, hijo del dirigente cocalero y expresidente Evo Morales Ayma, en una posición estratégica dentro del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam). La designación encendió las alarmas en la Asamblea Departamental, donde legisladores de la oposición denuncian un presunto favorecimiento político a personas del entorno cercano al exmandatario.

Designación y justificación técnica

La información fue confirmada de manera oficial por el asesor general de la Gobernación cochabambina, Santos Mamani, quien defendió la legalidad y legitimidad de la contratación. Morales Peredo asumió recientemente las funciones de Jefe de la Unidad de Fiscalización y Supervisión de Proyectos del Sedcam.

"Evidentemente, está cumpliendo una función recientemente. Es un profesional del área, con experiencia sin duda en el área también, ingeniero civil. Por tanto, sin duda va a seguir aportando a lo que concierne al desarrollo de Cochabamba", informó Mamani, aclarando que el Sedcam maneja sus recursos humanos de manera independiente.

Ante los cuestionamientos sobre posibles ventajas por su apellido, el asesor de la Gobernación apeló a los derechos constitucionales: "Todo ciudadano, todos los bolivianos, por Constitución, tiene el derecho al trabajo. Los derechos laborales son derechos humanos fundamentales", argumentó.

Sueldo y presunto nepotismo en la mira

Por su parte, el asambleísta departamental Edwin Jiménez fue el encargado de visibilizar la contratación y detalló las condiciones laborales en las que ingresó el hijo del líder cocalero. Según los datos brindados por el legislador, Morales Peredo ocupa el ítem 248 con un nivel salarial de 8.554 bolivianos.

Además, Jiménez lanzó una dura revelación que añade un componente de presunto nepotismo al caso, señalando que el nuevo jefe del SEDCAM es también yerno de un actual secretario departamental de la misma Gobernación.

Fiscalización: Exigen informes sobre el perfil y la modalidad

La oposición legislativa manifestó que este caso no es aislado y evidencia que la línea dura del entorno de Evo Morales está copando los puestos de la administración departamental. Por ello, Jiménez anunció que presentará de manera formal una Petición de Informe Escrito (PIE) para esclarecer tres puntos críticos:

Cumplimiento del perfil profesional: Se verificará minuciosamente si el ciudadano cumple con los años de experiencia y la formación requerida en el manual de funciones para una jefatura técnica de tal relevancia.

Modalidad de contratación: Se exigirá saber bajo qué términos legales ingresó a la institución; es decir, si fue mediante un concurso abierto de méritos o por una invitación directa.

Informe de Recursos Humanos: Se solicitará el respaldo normativo institucional emitido por el Sedcam que valide y justifique técnicamente su designación en el cargo.

El legislador concluyó advirtiendo que llegarán al fondo de la investigación para determinar si la contratación respondió realmente a la capacidad profesional del ingeniero civil o si se trató de una "cuota política" en beneficio de la dirigencia del Movimiento al Socialismo (MAS).

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