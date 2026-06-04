Gobernación cruceña duplica esfuerzos y despacha un segundo cargamento de auxilio a La Paz

La Gobernación de Santa Cruz, mediante su Dirección de Coordinación Social, consolidó el segundo envío de ayuda humanitaria destinado a las familias afectadas en La Paz. Esta acción forma parte de la campaña activa ‘Colecta para La Paz’, la cual ya acumula un total de 10 toneladas de alimentos no perecederos gracias al apoyo ciudadano.

Un respaldo que supera las distancias

La primera dama del departamento, Patricia Parada, destacó el rol de la comunidad y del sector empresarial en la recaudación de estos suministros esenciales.

"Queremos agradecer profundamente a todas las familias cruceñas, a las instituciones y las empresas que han donado alimentos para realizar este envío importante", afirmó la autoridad regional.

Este cargamento da continuidad a un primer despacho realizado la semana pasada, el cual consistió en un lote de 500 kilos de suplementos alimenticios para niños y adultos mayores. El flujo constante de asistencia refleja el compromiso organizativo de la Gobernación frente a las necesidades de la población paceña.

La Gobernación realiza el segundo envío de alimentos a la sede de Gobierno.

Mensaje de unidad nacional

El esfuerzo conjunto busca llevar alivio material y un mensaje de cohesión social entre los departamentos del país en momentos complejos.

"Esta ayuda a todos nuestros hermanos paceños desde Santa Cruz no solo es una ayuda, sino un abrazo fraterno a nuestros hermanos paceños y la esperanza para días mejores", concluyó Parada.

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