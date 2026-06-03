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¡Atención La Paz! Estos son los puntos de venta de pollo a Bs 28 el kilo

La venta se realizará la noche de este miércoles 3 de junio a 28 bolivianos por kilo en tres puntos habilitados como parte de los corredores humanitarios de la Asamblea de la Paceñidad.

Juan Marcelo Gonzáles

03/06/2026 19:28

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Foto: Venta de Pollo en La Paz (J. Marcelo Gonzales RED UNO)
La Paz

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En el marco de la Asamblea de la Paceñidad, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz habilitó este miércoles un segundo cargamento de pollo para acercar alimentos a las familias paceñas a precio justo, como parte de los corredores humanitarios gestionados por la Comisión de la Asamblea y la alcaldía.

“Con la coordinación entre la Asamblea de la Paceñidad y la Alcaldía, seguimos garantizando el abastecimiento de alimentos esenciales a los ciudadanos, priorizando precio justo y cercanía”, indicaron autoridades municipales.

Los puntos de venta habilitados para esta jornada son:

  • Subalcaldía Zona Sur
  • Subalcaldía San Antonio
  • Zona Periférica — Plaza Ángel

Precio y hora

El precio del kilo de pollo se mantiene en 28 Bs., buscando aliviar la presión en la economía familiar ante la situación de bloqueos y escasez en la ciudad. La venta en estos puntos está programada para las 20:00 horas, garantizando que las familias puedan acceder al producto de manera ordenada.

“Comprometidos con las familias paceñas, seguimos trabajando para que los alimentos lleguen de manera directa y transparente a quienes más los necesitan”, destacó la Alcaldía.

El operativo refleja la continuidad de los corredores humanitarios, asegurando el tránsito de productos básicos y la atención a las necesidades de la población en la capital boliviana.

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