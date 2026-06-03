¡Atención La Paz! Estos son los puntos de venta de pollo a Bs 28 el kilo

La venta se realizará la noche de este miércoles 3 de junio a 28 bolivianos por kilo en tres puntos habilitados como parte de los corredores humanitarios de la Asamblea de la Paceñidad.
03/06/2026 19:28
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En el marco de la Asamblea de la Paceñidad, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz habilitó este miércoles un segundo cargamento de pollo para acercar alimentos a las familias paceñas a precio justo, como parte de los corredores humanitarios gestionados por la Comisión de la Asamblea y la alcaldía.
“Con la coordinación entre la Asamblea de la Paceñidad y la Alcaldía, seguimos garantizando el abastecimiento de alimentos esenciales a los ciudadanos, priorizando precio justo y cercanía”, indicaron autoridades municipales.
Los puntos de venta habilitados para esta jornada son:
Precio y hora
El precio del kilo de pollo se mantiene en 28 Bs., buscando aliviar la presión en la economía familiar ante la situación de bloqueos y escasez en la ciudad. La venta en estos puntos está programada para las 20:00 horas, garantizando que las familias puedan acceder al producto de manera ordenada.
“Comprometidos con las familias paceñas, seguimos trabajando para que los alimentos lleguen de manera directa y transparente a quienes más los necesitan”, destacó la Alcaldía.
El operativo refleja la continuidad de los corredores humanitarios, asegurando el tránsito de productos básicos y la atención a las necesidades de la población en la capital boliviana.
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