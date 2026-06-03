Sedes activa medidas extraordinarias para sostener la atención en hospitales

La Gobernación de La Paz declaró emergencia sanitaria y humanitaria debido a los 33 días de bloqueos que afectan el abastecimiento de insumos, medicamentos, oxígeno y alimentos para los hospitales del departamento.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, José Martín Carrasco Burgoa, explicó que la declaratoria permitirá destinar recursos extraordinarios para garantizar la atención de los pacientes y agilizar la contratación de proveedores locales.

“Esto nos abre dos puertas importantes: extremar recursos económicos para la continuidad del tratamiento de los pacientes en el tema de oxígeno, alimentación y medicamentos. Además, abre la posibilidad de que la cooperación internacional ayude al departamento y también agilizar procesos de contratación directa con empresas locales privadas”, señaló la autoridad.

Carrasco advirtió que los hospitales enfrentan dificultades para recibir oxígeno líquido, ya que las cisternas no pueden llegar con normalidad debido a los bloqueos instalados en las carreteras.

“Los hospitales en su mayoría funcionan con oxígeno líquido traído por cisternas. Como no están pudiendo llegar por los bloqueos, se optó por hacer dotaciones de botellones de oxígeno con empresas de La Paz y El Alto que pueden abastecer de manera diaria”, explicó.

La autoridad indicó que, con la declaratoria de emergencia, se podrán realizar contrataciones directas para garantizar el suministro continuo de oxígeno, en coordinación con el Ministerio de Salud.

“Se está garantizando que cada 48 horas se vayan cambiando los botellones en los hospitales. Por el momento, los centros que requieren mayor cantidad de cargas son el Hospital del Niño, el Hospital del Norte de El Alto y el Instituto Nacional del Tórax”, añadió.

Respecto a la alimentación de los pacientes, Carrasco informó que se lograron acuerdos para la provisión de carne de res y otros productos a precios accesibles para las empresas encargadas de preparar los alimentos en los hospitales.

El director del Sedes precisó que los recursos adicionales para enfrentar la emergencia provendrán de la Gobernación de La Paz, el Ministerio de Salud y la cooperación internacional.

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