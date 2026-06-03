CNC alerta sobre la quiebra de empresas a causa de los bloqueos

La economía boliviana enfrenta uno de sus peores escenarios debido a las movilizaciones que bloquean las principales rutas del territorio nacional. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, fue contundente al señalar que "no podemos permitir que los bloqueos caprichosos sigan asfixiando a los bolivianos", tras revelar que en 32 días de parálisis las pérdidas ya superan los 1.800 millones de dólares.

Impacto superior al de la pandemia

La situación ha escalado a niveles tan críticos que el sector empresarial ya reporta daños estructurales severos en la industria, el comercio, el turismo y los servicios.

Ni siquiera en la Pandemia hemos llegado a estar tan complicados como estamos ahora", lamentó Olivo, quien además advirtió que muchas empresas ya están quebrando y despidiendo personal ante la absoluta falta de capacidad de pago.

Además, indicó que el desabastecimiento de insumos básicos está golpeando con fuerza a la ciudadanía, limitando de forma drástica el traslado de productos de primera necesidad. Olivo enfatizó que no se trata de un conflicto regional, sino de un problema en todo el país donde no se pueden trasladar medicamentos ni alimentos suficientes, empujando a la economía a un hoyo del que costará meses o años salir.

Añadió que la parálisis no solo destruye el mercado interno, sino que fulmina la credibilidad internacional de la nación de cara a futuros negocios e inversiones. De acuerdo con el representante de la CNC, las oportunidades comerciales que se habían abierto recientemente como país se han vuelto a cerrar debido a la inestabilidad.

Exigencia de acciones legales y constitucionales

Ante este escenario, los empresarios privados anunciaron que cuantifican el daño económico para entregar este sustento a la justicia y exigir la reparación total a los responsables.

"La etapa de negociación ya ha terminado; hay que ver las herramientas que están en la Constitución Política del Estado para poder darle paso a nuestro país y restablecer el aparato económico", concluyó Olivo.

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