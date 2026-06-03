Salinas y García: Estos son los ministros que presentaron la renuncia a sus cargos

El Poder Ejecutivo enfrenta una jornada compleja tras confirmarse la dimisión simultánea de dos figuras clave dentro del gabinete del presidente Rodrigo Paz. Las salidas de los titulares de las carteras de Defensa y Educación se oficializaron la noche de este martes luego de una crucial reunión de ministros.

El ahora exministro de Defensa, Marcelo Salinas, formalizó su salida del cargo sin que hasta el momento se conozcan los motivos detrás de su determinación. Minutos más tarde se ratificó que la ministra de Educación, Beatriz García, también dio un paso al costado de su función.

Relevo inmediato y vacíos de poder

Ante la urgencia institucional, las autoridades determinaron que el viceministro Ernesto Justiniano asuma la conducción de la cartera de Defensa con carácter interino. Por el contrario, el despacho de Educación permanece acéfalo y el palacio de Gobierno todavía no ha comunicado quién liderará dicha transición. Las fuentes gubernamentales han optado por mantener un estricto silencio respecto a las razones que provocaron esta doble baja en el equipo presidencial.

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