Campesinos toman pozo petrolero clave en la provincia Sara

Organizaciones campesinas de la provincia Sara ejecutaron la toma del pozo petrolero ubicado en el campo Humberto Suárez, intensificando la presión política en el departamento de Santa Cruz. La drástica medida de fuerza, confirmada por las autoridades policiales, busca presionar de manera directa para lograr la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Las cuatro centrales campesinas del municipio de Santa Rosa del Sara no solo ocuparon el área operativa de la planta, sino que también instalaron un bloqueo en el tramo caminero de acceso. Esta acción estratégica provocó la interrupción de las actividades hidrocarburíferas.

Trabajadores aislados bajo resguardo

Se conoce extraoficialmente que dentro de las instalaciones afectadas se encuentran atrapados un total de 33 trabajadores que operaban la planta al momento de la intervención social. Ante este escenario, la Policía Boliviana movilizó un contingente para resguardar la infraestructura crítica y evaluar las condiciones de seguridad del personal.

La institución del orden manifestó que priorizará los mecanismos de persuasión y el diálogo pacífico para convencer a los manifestantes de deponer su actitud. Sin embargo, los mandos policiales advirtieron que no descartan el uso legítimo de la fuerza para restablecer el orden y garantizar la libre circulación.

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