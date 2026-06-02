“Por favor, déjenme pasar”: viuda de chofer fallecido tras bloqueos ruega paso para enterrarlo

Zulema Ramos arribó este martes al aeropuerto de El Alto para iniciar los trámites de recojo de los restos de su esposo, el chofer que falleció luego de permanecer 32 días varado por los bloqueos mientras intentaba retornar desde Perú con mercadería destinada al sustento de su familia.

La mujer llegó a la sede de Gobierno gracias al apoyo gestionado que hicieron posible la compra de dos pasajes desde Cochabamba, donde reside junto a sus hijos.

Conmovida por la pérdida, Zulema recordó que durante semanas pidió a su esposo que abandonara el vehículo y buscara atención médica, pero él se negó por temor a perder la mercadería y el motorizado.

“Estaba mal mi esposo. Le he dicho: anda al médico, pero me decía que no podía dejar el auto porque estaba con mercadería. Tenía miedo de que le quiten la carga o le rompan los vidrios”, relató.

Relató que su esposo quedó atrapado desde el primer día de los bloqueos y permaneció más de un mes expuesto al frío, con dificultades para alimentarse y acceder a atención médica. Su estado de salud fue deteriorándose hasta que finalmente falleció en El Alto.

Ahora, además del dolor por la pérdida, la mujer enfrenta la incertidumbre de poder trasladar el cuerpo hasta Desaguadero, donde será sepultado junto a sus seres queridos.

Entre lágrimas, lanzó un pedido a quienes mantienen las medidas de presión en las carreteras. “Por favor, déjenme pasar. Mi esposo ya ha llegado a Desaguadero, a su pueblo. Le voy a llevar al campo y allí lo voy a enterrar. Les suplico, por favor déjenme pasar”, expresó.

Zulema aseguró que su esposo permaneció más de 30 días esperando una solución para continuar su viaje y que incluso llegó a pedir a los bloqueadores que le permitieran avanzar para recibir atención médica.

La historia de esta familia se ha convertido en uno de los rostros más dolorosos de las consecuencias que dejan los bloqueos en el país. Mientras cumple con los trámites para despedir a su esposo, la mujer espera que nada le impida darle el último adiós y cumplir su voluntad de enterrarlo en su tierra natal.

Mira la programación en Red Uno Play