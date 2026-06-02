¿No aportas para tu jubilación? Conoce el paso a paso para empezar a hacerlo

Tu futuro se construye con cada aporte. Aunque muchas personas creen que aportar para la jubilación es un trámite complicado, formar parte del Sistema Integral de Pensiones (SIP) puede ser más sencillo de lo que parece.

En Bolivia, los trabajadores dependientes, independientes y consultores pueden realizar aportes para acceder a una jubilación con respaldo y seguridad económica en el futuro.

Conocer cuánto debes aportar, cómo hacer tus contribuciones y cuáles son los requisitos básicos es el primer paso para planificar tu vida después de la etapa laboral.

Uno de los datos más importantes es que, para acceder a una jubilación, se necesita contar con un mínimo de 120 aportes al Sistema Integral de Pensiones.

¿Cómo empezar a aportar si eres trabajador independiente?

Las personas que trabajan por cuenta propia deben registrarse en el Sistema Integral de Pensiones, administrado por la Gestora Pública de la Seguridad Social.

Para iniciar el trámite se requiere contar con la cédula de identidad vigente y llenar los formularios correspondientes de registro y declaración de derechohabientes.

El trabajador independiente debe aportar el 14,42% de su ingreso mensual cotizable, tomando en cuenta que este ingreso debe ser igual o mayor al Salario Mínimo Nacional vigente.

El registro puede realizarse de dos formas: virtual o presencial.

En la modalidad virtual, la persona debe ingresar a la Oficina Virtual de la Gestora Pública, crear su usuario, dirigirse a la sección de asegurado y llenar el Formulario de Pago de Contribuciones del Asegurado Independiente.

En la modalidad presencial, el interesado puede acudir a cualquiera de las agencias de la Gestora Pública a nivel nacional, llevando su carnet de identidad, para que se le asigne su Código Único de Asegurado (CUA).

¿Y si eres consultor en línea?

En el caso de los consultores en línea, el procedimiento es similar, pero el sistema cuenta con una opción específica para profesionales que prestan servicios mediante contratos de consultoría.

El consultor debe ingresar a la Oficina Virtual de la Gestora Pública, seleccionar el Formulario de Pago de Aportes para Asegurado Consultor, declarar sus ingresos y completar el llenado correspondiente.

¿Dónde se pagan los aportes?

Una vez generado el formulario en línea, el sistema entregará un número de trámite. Con ese dato, el asegurado podrá realizar el pago de sus aportes.

El pago puede hacerse en línea, mediante código QR, banca por internet o aplicaciones móviles de entidades financieras autorizadas.

También puede realizarse de manera presencial, acudiendo con el documento de identidad y el número de formulario a cualquiera de las entidades financieras habilitadas en la red nacional, como Banco Unión, BCP, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Ganadero, Banco FIE, entre otras.

¿Dónde pedir información?

Si tienes dudas sobre tus aportes, tu registro o la forma de incorporarte al Sistema Integral de Pensiones, puedes comunicarte con la línea gratuita 800 10 1610 o visitar cualquiera de las 47 agencias habilitadas a nivel nacional.

Aportar para la jubilación no solo es un trámite, es una forma de cuidar tu futuro y el de tu familia.

Cada contribución cuenta y puede marcar la diferencia para construir una vejez con mayor seguridad, estabilidad y respaldo.

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