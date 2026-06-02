Tecnología, genética e innovación marcarán el “Master Meat 2026” en Santa Cruz

Santa Cruz albergará el 9 y 10 de julio el “Master Meat 2026”, un encuentro que busca posicionar a Bolivia como un referente internacional en producción pecuaria y fortalecer al sector agropecuario a través del intercambio de genética, tecnología y conocimientos especializados.

La presentación oficial del evento se realizó este martes en instalaciones de Fexpocruz, donde representantes del sector productivo destacaron la importancia de generar espacios de innovación y desarrollo para la actividad agropecuaria nacional.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, señaló que este tipo de iniciativas permiten mostrar al mundo el potencial productivo del país y proyectar el crecimiento del sector.

“Necesitamos mostrar el futuro, inversión, mostrar hacia dónde vamos a caminar para seguir produciendo alimentos. No olvidemos que Bolivia, Santa Cruz y Beni fueron llamados a producir comida para todo el mundo; necesitamos producir comida”, manifestó Frerking.

Por su parte, Herlan Villagómez, presidente de Agronegocios, destacó que, pese al complejo contexto social que atraviesa el país, Santa Cruz continúa demostrando su capacidad productiva y su compromiso con la innovación.

“Este evento es una apuesta a la tecnología y a la innovación. Inicialmente arrancamos con tres áreas: bovinos, porcinos y producción lechera, pero estamos seguros de que en los próximos años se incorporarán nuevos sectores”, indicó.

Los organizadores señalaron que “Master Meat 2026” pretende convertirse en una plataforma estratégica para conectar a productores, empresas, inversionistas y especialistas del rubro agropecuario, promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo, modernización y proyección internacional para Bolivia.

Asimismo, destacaron que el evento permitirá exponer avances tecnológicos, mejoras genéticas y experiencias exitosas orientadas a incrementar la productividad y competitividad del sector pecuario nacional.

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