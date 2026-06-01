Indemnizan con más de Bs 83,2 millones a propietarios de vehículos afectados por gasolina desestabilizada

La empresa aseguradora UNIBIENES informó que, hasta la fecha, gestionó indemnizaciones por un total de Bs 83.203.023 destinadas a resarcir los daños mecánicos en los motorizados afectados por la comercialización de gasolina desestabilizada.

Este millonario desembolso corresponde a la compensación de 27.316 vehículos cuyos casos ya fueron validados, en el marco del proceso de atención y mitigación de daños activado a nivel nacional.

Más de 66 mil reclamos registrados

El descontento y la preocupación de los conductores se hicieron evidentes tras reportarse fallas mecánicas en diversas regiones del país, presuntamente provocadas por el uso de combustible contaminado. Ante esta situación, se implementó un mecanismo de emergencia y un sistema de compensación económica.

Según los datos actualizados de la administradora del proceso:

66.517 vehículos fueron inscritos en el Sistema de Registro de Reclamos (SREC).

27.316 motorizados ya recibieron la indemnización económica correspondiente.

39.201 casos se encuentran actualmente en etapa de revisión, validación o procesamiento pendiente.

El proceso de compensación continúa

Unibienes, como entidad encargada de la administración, validación y gestión de los pagos, enfatizó que las tareas de revisión de los expedientes restantes no se han detenido. El objetivo es garantizar una atención transparente, eficiente y apegada a los procedimientos establecidos.

"Unibienes ratifica su compromiso de continuar trabajando para concluir el proceso de validación de los expedientes en curso y asegurar que los casos que cumplan con los requisitos establecidos reciban la correspondiente compensación", señaló la empresa en su reporte oficial.

Se espera que en las próximas semanas continúe el flujo de pagos a medida que los técnicos y peritos culminen la verificación de los daños mecánicos reportados por los miles de propietarios afectados que aún aguardan en el sistema.

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