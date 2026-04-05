YPFB ya pagó Bs 8,9 millones por gasolina dañada: ¿hasta cuándo puedes reclamar?

Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informaron este domingo que el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (Srec), hasta hoy los pagos de compensación por el suministro de gasolina desestabilizada alcanzaron los 8,9 millones de bolivianos.

Los desembolsos se realizaron tanto mediante transferencias a cuentas bancarias como a través de retiros en ventanilla del Banco Unión.

La estatal petrolera informó que continúa con la revisión de los casos pendientes, con el objetivo de garantizar que cada solicitud sea evaluada bajo criterios técnicos y de transparencia, para asegurar una compensación justa a los afectados.

En cuanto a los plazos, se estableció que la fecha límite para presentar reclamos vía WhatsApp es el 15 de abril, mientras que para casos especiales el plazo se extiende hasta el 30 de abril.

Para consultas sobre el estado del trámite, los usuarios pueden comunicarse a la línea de atención al cliente 50850088. Asimismo, para el registro en el SREC está habilitado el número de WhatsApp 72150600, además de las redes sociales oficiales de la estatal.

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