Transporte paceño rompe diálogo con el Gobierno y anuncia vigilancia en Senkata

El sector del transporte libre de La Paz abandonó este viernes la mesa de diálogo convocada por el Órgano Ejecutivo, argumentando una "falta de seriedad" y la ausencia de autoridades con poder de decisión. El dirigente Limbert Tancara anunció que el sector se encuentra en estado de emergencia y ha iniciado una vigilia en la planta de Senkata para evitar el descargue de cisternas con presunto combustible desestabilizado.

Abandono del diálogo por falta de ministros

La reunión, que debía evaluar los avances del acuerdo firmado el pasado 26 de marzo, fracasó tras 45 minutos de espera. Según Tancara, la ausencia del Ministro de Hidrocarburos y de la presidente de YPFB fue el detonante de la ruptura.

"Nos han derivado a una viceministra interina. Respetamos a las autoridades, pero estamos ante un problema álgido. Sin poder de decisión no vamos a llegar a nada", aseveró el dirigente, criticando además que se les asignó un ambiente reducido que impidió el ingreso de todos los representantes.

Los tres pilares del conflicto: Combustible, Resarcimientos y Bancos

El sector del transporte reclama el incumplimiento de varios puntos clave del convenio previo:

Calidad del Combustible: Los transportistas denuncian que los vehículos siguen sufriendo daños mecánicos. Exigen que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) vuelva a certificar la calidad de la gasolina, ya que aseguran su análisis de 22 componentes es más riguroso que los 5 parámetros que actualmente manejan YPFB y la ANH. Resarcimiento Económico: Tancara informó que el proceso de pago por daños no llega ni al 10% de los afectados. Denunció que el Gobierno está rechazando trámites de propietarios que no figuran como titulares en el RUAT, ignorando el acuerdo de validar minutas de compra-venta y poderes. Diferimiento de Créditos: Pese al compromiso del Ministerio de Economía, los choferes denuncian que las entidades financieras no han recibido ninguna instrucción oficial para aplicar el diferimiento de deudas para el sector afectado.

Vigilia en Senkata por "gasolina desestabilizada"

Ante denuncias sobre el traslado de aproximadamente 20 cisternas desde Cochabamba con gasolina presuntamente desestabilizada, los transportistas de La Paz y El Alto se trasladarán a la planta de Senkata.

"No vamos a dejar que se descarguen esas cisternas debido a la enorme susceptibilidad", advirtió Tancara. El sector ha solicitado la intervención técnica de la Facultad de Ingeniería de la UMSA para garantizar que el carburante cumpla con los estándares químicos antes de su distribución.

El transporte libre se reunirá este lunes en un consejo de ejecutivos departamentales para evaluar la situación. No se descarta la convocatoria a un ampliado departamental para determinar medidas de presión más radicales ante lo que consideran un "incumplimiento total" de los compromisos gubernamentales.

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