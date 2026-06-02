“No queremos corredores, queremos libertad”: el reclamo del transporte pesado por los bloqueos

El sector del transporte pesado internacional calificó como un “desastre total” los más de 30 días de bloqueos en las carreteras del país y advirtió que la afectación económica y humanitaria se agrava con el paso de los días.

Marcelo Cruz, presidente de la Asociación del Transporte Pesado Internacional, sostuvo que los bloqueos han paralizado el movimiento económico nacional y perjudican tanto al comercio interno como a las exportaciones e importaciones.

“La afectación es tremenda para todos los sectores. Hay dos factores: el económico y principalmente el humanitario. Nuestros conductores están atrapados, están como rehenes en los puntos de bloqueo, sin acceso adecuado a comida, agua y condiciones básicas para vivir”, afirmó.

Según el dirigente, alrededor de 2.000 camiones permanecen varados en los puntos de bloqueo, mientras que entre 7.000 y 8.000 unidades se encuentran afectadas por la interrupción de la cadena logística.

Cruz explicó que, aunque en Santa Cruz no existen bloqueos activos en las principales carreteras, el departamento también sufre las consecuencias debido a la interrupción de la circulación de mercancías hacia el resto del país.

“El 75% de los alimentos que se producen en Santa Cruz van al resto del país. Al no poder venderse, tampoco retorna el dinero necesario para cumplir con las obligaciones económicas dentro del departamento”, indicó.

El dirigente recordó que el bloque multisectorial otorgó un plazo al Gobierno para restablecer la libre transitabilidad, pero aseguró que no hubo acciones concretas para resolver el conflicto.

“No queremos corredores humanitarios, queremos la libertad de los transportistas y el acceso a alimentos, medicamentos y todo lo indispensable para las personas”, manifestó.

Ante este escenario, informó que este martes se realizará una reunión nacional del bloque multisectorial para definir las medidas que asumirán diversos sectores productivos y del transporte.

Respecto al papel del Gobierno, Cruz cuestionó la falta de intervención para garantizar la circulación en las carreteras y aseguró que las autoridades cuentan con mecanismos legales para proceder al desbloqueo.

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