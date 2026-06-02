“Rogó que lo dejaran pasar”: Chofer fallece tras quedar atrapado por los bloqueos; su esposa pide ayuda

Entre lágrimas y con la voz quebrada, Zulema Ramos pidió ayuda a la población para conseguir dos pasajes que le permitan viajar de Cochabamba a La Paz, donde se encuentra el cuerpo de su esposo, quien falleció después de permanecer durante 32 días atrapado en medio de los bloqueos mientras intentaba retornar con mercadería desde Perú.

La mujer relató que ambos radican en Cochabamba y que su esposo viajó por motivos de trabajo para traer productos con los que sostenía a su familia. Sin embargo, el cierre de carreteras lo dejó varado desde el primer día de las movilizaciones.

"Mi esposo falleció ayer en La Paz, en El Alto. Esta mañana fui al aeropuerto, pero no hay vuelos. Desde ayer estoy buscando pasajes", contó.

Según su testimonio, durante más de un mes su esposo permaneció expuesto al frío, durmiendo a la intemperie y enfrentando problemas de salud que fueron empeorando con el paso de los días.

"Estaba resfriado, estaba mal. Le dije que deje el auto en un parqueo y se venga, pero no quería abandonar el vehículo ni la mercadería", recordó.

La mujer explicó que su esposo temía perder la carga que transportaba o que dañaran su motorizado si lo dejaba solo. Por esa razón decidió permanecer en la zona pese a que su estado de salud se deterioraba.

"Me decía que si dejaba el auto le iban a romper los vidrios o le iban a quitar la mercadería. Me contó que incluso rogó y suplicó a los bloqueadores para que lo dejaran pasar", afirmó.

Con el transcurso de los días, los síntomas se agravaron. Según el relato de su familia, el hombre soportó bajas temperaturas, falta de alimentación adecuada, deshidratación y dificultades para acceder a medicamentos o atención médica.

Rescate se complicó por bloqueos

Ante la gravedad de la situación, familiares se movilizaron para rescatarlo. Su hermano logró llegar hasta donde se encontraba y organizó su evacuación, dejando a otra persona al cuidado del vehículo y la carga. Sin embargo, el auxilio llegó demasiado tarde.

"Ayer todavía estaba respirando. Su hermano fue a buscarlo para llevarlo al hospital, pero ya no alcanzó. Mi esposo murió antes de recibir atención", lamentó Zulema.

La mujer sostiene que la tragedia de su familia refleja las consecuencias humanas que está dejando el conflicto. Ahora, además de enfrentar el duelo, busca desesperadamente la manera de viajar a La Paz para despedirse de su esposo y acompañar los trámites posteriores al fallecimiento.

"Vivimos en Cochabamba; tenemos tres hijos. Por favor, ayúdenme a conseguir dos pasajes. Quiero llegar donde mi esposo. Anoche me comunicaron que había fallecido. Les pido ayuda de corazón", señaló.

Contacto para ayudar

La familia habilitó el número 79755218 para las personas que deseen colaborar con la viuda con dos pasajes para que pueda despedir a su ser querido.

Los bloqueos han dejado al menos 5 mil transportistas varados en el país que sobreviven en condiciones precarias en las carreteras sin acceso a alimentos, atención médica ni medicamentos.

Mientras tanto, la Central Obrera Boliviana (COB) confirmó el fin de semana que las medidas de presión continuarán y el Gobierno nacional insiste en dialogar con los movilizados.

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