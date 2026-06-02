Cívicos alertan que la coyuntura está reactivando los avasallamientos en Santa Cruz

Marcelo Méndez, presidente del Comité Cívico Provincial, lamentó que la justicia y la Policía no hayan ejecutado las órdenes de aprehensión contra dos personas identificadas como presuntos promotores de avasallamientos en la propiedad Santa Rita, pese a que dichas órdenes estarían vigentes desde hace dos años.

Según Méndez, la falta de acción de las autoridades está permitiendo la reactivación de este tipo de hechos en distintas regiones del departamento.

“Por la situación coyuntural que está atravesando el país, se están reactivando los avasallamientos ante la inacción de la Policía de no ejecutar las órdenes de aprehensión. En San José también se están activando avasallamientos y esto no puede seguir”, manifestó.

La pasada semana, un grupo de personas ingresó y tomó parte de los predios de la propiedad Santa Rita, ubicada en la provincia Guarayos. Los propietarios denunciaron que esta acción pone en riesgo la siembra de aproximadamente 40.000 hectáreas de trigo.

El abogado de los propietarios informó que se identificó a Vicente O., dirigente de los interculturales de San Pedro, y a José Luis M. como presuntos cabecillas de la toma de tierras. Ambos tendrían órdenes de aprehensión pendientes por hechos relacionados con avasallamientos.

Asimismo, indicó que la Fiscalía admitió una denuncia por el avasallamiento registrado en Santa Rita y que ahora se aguarda la ejecución de un operativo para desalojar a las personas asentadas en el lugar y restablecer la posesión del predio.

Los cívicos de las provincias cruceñas demandaron una intervención oportuna de las autoridades para evitar que continúen las ocupaciones ilegales de tierras y garantizar la seguridad jurídica de los productores.

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