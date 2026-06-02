"Allá no hay nada": familias pasan días en fila para enviar comida de Cochabamba a La Paz por vía aérea

Las filas para enviar encomiendas desde Cochabamba hacia La Paz por vía aérea aumentaron en las últimos días debido a los bloqueos carreteros y los problemas de abastecimiento que afectan a distintas regiones del país.

Desde tempranas horas de la madrugada, cientos de personas se concentran en inmediaciones de la avenida Guillermo Killman y del aeropuerto internacional Jorge Wilstermann, donde funciona el centro de carga de Boliviana de Aviación (BoA), con la esperanza de conseguir espacio en alguno de los vuelos disponibles.

La fila se extiende por varias cuadras y cada vez son más las personas que llegan con alimentos, especialmente carne de pollo, carne de res y verduras, para enviarlos a familiares que enfrentan dificultades para acceder a productos básicos en La Paz. Algunos ciudadanos incluso instalaron carpas y llevan varios días esperando la oportunidad de despachar sus encomiendas.

"Ya me tomaron el nombre y me dieron un número, pero hay que hacer una fila larga. Es mucho sacrificio para mandar, esto es mucho perjuicio", relató una persona adulta mayor mientras aguardaba su turno.

Cochabambinos esperan días para mandar comida a La Paz. Foto: Fernando Aguilar - Periodista - Red Uno

Otra persona señaló que el transporte aéreo se ha convertido en la única alternativa para hacer llegar alimentos a sus familiares. "Solo quiero mandar un cajón de pollitos. Tengo familia en La Paz que está sufriendo porque allá no hay nada, ni pollo ni carne", afirmó.

Los testimonios reflejan la preocupación por el abastecimiento en la sede de Gobierno. "En La Paz un pollo está en 140 bolivianos; me dicen que no hay nada. Es una pena", comentó otro ciudadano.

Las bajas temperaturas también forman parte de la espera. Muchas personas permanecen en la fila abrigadas con frazadas y ropa de invierno, mientras otras pasan la noche en carpas para no perder su lugar.

"Desde las cuatro de la mañana estoy acá. Queremos mandar pollitos para la familia; nuestros familiares nos piden que les enviemos algo porque no hay comida allá", relató otro de los afectados.

El cierre de las carreteras que conectan Cochabamba con otras regiones ha trasladado la presión logística al transporte aéreo. Lo que antes era una alternativa complementaria se convirtió en la principal vía para el envío de alimentos, generando una demanda sin precedentes en el centro de carga.

La creciente afluencia de personas evidencia el impacto de los bloqueos sobre el abastecimiento nacional y el esfuerzo que realizan cientos de familias para hacer llegar productos básicos a sus seres queridos. Para muchos, pasar la noche en una fila se ha convertido en el único camino para enviar un pollo, carne o verduras a una ciudad que enfrenta dificultades para recibir suministros por tierra.

En medio de esta situación, el presidente Rodrigo Paz pidió una tregua para pacificar el país y aseguró que se trabaja en acuerdos para superar el conflicto y restablecer la circulación de productos.



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