Cochabamba concentra la mayor cantidad de bloqueos del país y queda cercada por conflictos

Cochabamba se consolidó este martes como el departamento con la mayor cantidad de puntos de bloqueo del país, con más de una treintena de rutas interrumpidas por conflictos sociales, según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y de la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía.

Los cierres afectan las principales carreteras que conectan al departamento con el oriente, occidente y sur de Bolivia, configurando un cerco vial que dificulta el transporte de pasajeros, mercancías y productos esenciales.

En la ruta al occidente, permanecen bloqueados los tramos Parotani-Llavini y Llavini-Bombeo, además de la avenida Villazón en Sacaba, uno de los principales accesos a la ciudad de Cochabamba.

A ello se suman los cortes reportados en las carreteras hacia La Paz y Oruro, donde continúan bloqueos en sectores como Patacamaya, Konani, Sica Sica, Lahuachaca, Caihuasi y Aranjuez, lo que mantiene suspendidas las salidas de buses desde terminales terrestres.

Hacia el oriente, la situación también permanece cerrada. La Policía reportó bloqueos en Puente Huayllani, Tutimayu, Cruce Aguirre, Colomi y Puente Ichilo, además de vigilias instaladas en distintos sectores del Trópico. Asimismo, se informó de un nuevo punto de bloqueo en Yapacaní, por lo que las salidas hacia Santa Cruz continúan suspendidas.

La carretera antigua a Santa Cruz tampoco ofrece alternativas. Tránsito informó sobre bloqueos en Epizana y Cruce Pocona, mientras que la ABC reportó cortes en sectores como Inca Cruce, Puente Copachuncho, Trapos, Sacta, Puente Chimoré e Ivirgarzama.

La conexión con el sur del país también enfrenta restricciones. El bloqueo en Cruce Vacas mantiene afectada la circulación hacia Chuquisaca y otras regiones, mientras que existen cortes en rutas de Tarata, Anzaldo, Tiraque, Totora, Mizque, Pojo y Villa Granado.

Entre los pocos sectores con circulación parcial figura la ruta Cochabamba-Quillacollo. Los reportes oficiales coinciden en que la mayoría de los puntos permanecen catalogados como "no transitables" debido a medidas de presión social.

La magnitud de los bloqueos refuerza el aislamiento de Cochabamba en el décimo sexto día de conflicto en el departamento, que se ha convertido en el principal epicentro de las interrupciones viales del país y en el centro de un cerco carretero que afecta las conexiones nacionales en todas las direcciones.

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