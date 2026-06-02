¿Se anularon las órdenes de captura? Justicia aclara la situación de dirigentes de la COB

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz aclaró este lunes que las órdenes de captura contra los principales líderes de las protestas por la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, no fueron anuladas de forma permanente, sino que están suspendidas temporalmente en tanto la Fiscalía corrige las observaciones hechas por un juzgado.

La presidenta del TDJ, Margot Pérez, explicó a los medios que los abogados de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y de la Federación Departamental de Campesinos 'Tupac Katari', Vicente Salazar, presentaron "una acción de libertad" para dejar sin efecto las órdenes de captura contra ambos líderes.

"Los operadores de justicia que han visto esta acción de libertad han considerado que el Ministerio Público debe fundamentar y motivar esa decisión para poder mantener las medidas como es el mandamiento de aprehensión", indicó.

La magistrada señaló que se concedió la acción en favor de los dirigentes y que "la reformulación" de las órdenes de aprehensión "la tiene que hacer el Ministerio Público".

"Entonces no es una suspensión definitiva, porque mediante la acción de libertad no se ha determinado eso, se ha solamente repuesto el derecho vulnerado a estos dirigentes", explicó Pérez.

Agregó que depende de la Fiscalía si decide hacer esa "reformulación" para reactivar las órdenes de captura.

Los campesinos de La Paz y la COB, junto con otras organizaciones y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), exigen la renuncia de Paz debido a un supuesto incumplimiento de las promesas del Gobierno y también le acusan de querer privatizar empresas y servicios, lo que niegan las autoridades.

Argollo, Salazar y otros dirigentes sindicales fueron acusados de terrorismo e instigación pública a delinquir, entre otros delitos, a raíz de las protestas que derivaron en enfrentamientos con la Policía, disturbios y el saqueo de oficinas públicas y privadas en La Paz.

El viernes, un juzgado de La Paz dejó "sin efecto legal" y suspendió "los efectos de los mandamientos de aprehensión emitidos" contra Argollo y Salazar.

Los sindicatos habían condicionado su asistencia a un diálogo impulsado por el Legislativo, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo a la anulación de las órdenes de captura contra sus dirigentes, aunque el domingo decidieron que no negociarán e insisten en que Paz debe renunciar.

La Paz y la vecina ciudad de El Alto son las más golpeadas por los bloqueos de carreteras iniciados el 6 de mayo, que provocaron un problema de desabastecimiento de alimentos, cuyos precios se dispararon, además de la falta de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, y pérdidas millonarias para la economía boliviana.

Los cortes de rutas se extendieron desde hace dos semanas a las regiones de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz.

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