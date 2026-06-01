El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, informó que los días jueves 4 y viernes 5 de junio de 2026 se constituyen como feriados nacionales en conmemoración de Corpus Christi y por disposición del Decreto Supremo N° 5521 de 13 de enero de 2026.

Suspensión de actividades

El comunicado aclara que en ambas fechas habrá suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, cumpliendo lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 48 de la Constitución Política del Estado.

“Esta determinación es de cumplimiento obligatorio y busca garantizar el respeto a la normativa vigente sobre feriados nacionales”, indicó el comunicado oficial del ministerio.

El Ministerio recordó a empleadores y ciudadanía en general la importancia de respetar las fechas de descanso oficial, asegurando que cualquier incumplimiento podría estar sujeto a las sanciones correspondientes según la normativa laboral vigente.

El comunicado fue publicado hoy lunes 01 de junio de 2026

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