Santa Cruz espera millonario impacto económico por feriado de Semana Santa

El feriado de Viernes Santo genera altas expectativas en el sector turístico, que prevé un importante movimiento económico impulsado por los viajes internos y el incremento de reservas de última hora.

El presidente de la Cámara Hotelera, Jorge Vaca, señaló que este descanso largo, el quinto del calendario 2026, mantiene la tendencia positiva registrada en anteriores feriados, como Año Nuevo y Carnaval, donde la actividad superó las proyecciones iniciales.

“Se generan entre 27 y 30 millones de dólares por feriado a nivel nacional, pero estas cifras han quedado cortas porque el movimiento ha sido mucho mayor”, afirmó.

En el caso de Santa Cruz, la ocupación hotelera alcanza actualmente el 60%, con una fuerte presencia de turistas del interior del país. No obstante, el sector confía en que las reservas aumenten en los días previos al feriado.

Respecto a los destinos más demandados, Vaca indicó que la Chiquitania lidera la preferencia de los viajeros, con lugares como Chochís, Aguas Calientes y San José de Chiquitos, además de Samaipata, que se consolida como uno de los principales atractivos turísticos del departamento.

En términos de gasto, el representante del sector detalló que un turista invierte en promedio 200 dólares por día, monto que incluye hospedaje, transporte y alimentación. Bajo esa proyección, el impacto económico puede ser significativo.

“Si se movilizan unas 5.000 personas hacia Santa Cruz, estamos hablando de un ingreso de un millón de dólares por día. En tres días, serían alrededor de tres millones que se inyectan a la economía regional”, explicó.

El sector hotelero prevé que este feriado consolide la recuperación del turismo interno, con un flujo sostenido de viajeros y un impacto directo en la economía local.

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