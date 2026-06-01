Paz confía en que los bloqueos comiencen a resolverse en los próximos días

El presidente Rodrigo Paz afirmó este lunes que Bolivia atraviesa un momento que exige el máximo nivel de madurez democrática de la ciudadanía, en referencia a los conflictos sociales y bloqueos que ya superaron un mes en diferentes regiones del país.

Durante una declaración pública, el mandatario sostuvo que la solución a la actual crisis no pasa por la violencia ni por la paralización de las actividades nacionales, sino por el diálogo y la reconciliación entre los bolivianos.

“Está claro que no es la violencia ni bloquear el país, pero esa madurez democrática nos tiene que ayudar a generar un momento de pacificar el país. Mi vocación democrática es reconciliar y eso establece tener paciencia. Creo que eso dará frutos y, ojalá Dios mediante, en los siguientes días el sufrimiento de La Paz se acabe”, manifestó Paz.

El jefe de Estado señaló que su Gobierno mantendrá abiertos los espacios de diálogo con los sectores que presentan demandas legítimas, aunque advirtió que también existen actores que buscan aprovechar el conflicto con fines políticos.

“Cuando escucho el reclamo justo de alguien, entiendo. Pero si hay algunos que se mezclan y quieren hacer política de eso para hacer daño, hay que separar las aguas y saber quiénes reclaman de manera correcta y quiénes quieren hacerle daño a la democracia”, afirmó.

Paz remarcó que su prioridad es avanzar en procesos de reconciliación y entendimiento con los sectores movilizados, diferenciando las demandas sociales de las acciones que, a su criterio, buscan generar confrontación.

Las declaraciones del mandatario se producen en una jornada clave, marcada por reuniones entre autoridades nacionales, representantes de la Gobernación de Santa Cruz y sectores movilizados que mantienen bloqueos en distintos puntos del país, con el objetivo de encontrar soluciones a los conflictos y restablecer la normalidad en las carreteras.

Mira la programación en Red Uno Play