Hidrocarburos garantiza calidad del combustible distribuido en el país

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, rechazó este lunes las denuncias sobre una supuesta distribución de gasolina contaminada en el país y aseguró que el combustible que actualmente se comercializa en Bolivia cumple con los estándares de calidad establecidos.

La autoridad respondió así a versiones que circularon desde Chile, donde se alertó sobre un presunto despacho de carburantes contaminados hacia territorio boliviano.

“Es completamente falso porque no es gasolina”, afirmó Blanco al referirse a las denuncias.

Sistemas de control de calidad

El ministro explicó que los nuevos sistemas de control implementados por el Gobierno permitieron detectar contaminación en parte del crudo recibido; sin embargo, aclaró que ese material fue identificado a tiempo y no ingresará al proceso de refinación ni distribución.

“Han encontrado que parte del crudo que ha llegado sí tenía contaminación, pero no se la va a utilizar”, precisó.

Blanco destacó que el fortalecimiento de los mecanismos de verificación permitió evitar que combustible de baja calidad llegue al mercado nacional.

Asimismo, pidió tranquilidad a la población y garantizó que la gasolina distribuida en las estaciones de servicio cumple con las condiciones técnicas necesarias.

Denuncias por calidad de combustible

La autoridad también afirmó que los reportes sobre fallas mecánicas atribuidas al combustible han disminuido y consideró que las denuncias recientes responden a intereses políticos.

“Tenemos que dejar de hacer política y pensar un poco más en la patria”, manifestó.

Finalmente, reiteró que el Gobierno mantiene controles estrictos para asegurar el abastecimiento y la calidad de los carburantes en todo el país.

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