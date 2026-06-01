“Ya te veía tirado en la calle”. Esa fue la reacción de un testigo luego de que un adolescente se salvó por centímetros de ser arrollado por una vagoneta en la Radial 27, esquina Chipeno y San Lorenzo, en la capital cruceña.

El hecho ocurrió la noche del pasado sábado 31 de mayo, alrededor de las 22:00. Una cámara de seguridad registró los angustiantes segundos en los que el joven cruzaba la vía de un extremo al otro cuando, de manera repentina, apareció una vagoneta circulando a gran velocidad.

En las imágenes se observa que el adolescente estaba a pocos pasos de alcanzar la acera cuando el vehículo pasó a escasos centímetros de él. Gracias a su rápida reacción, logró detenerse y evitar ser impactado.

Tras el incidente, el muchacho quedó visiblemente afectado y en estado de shock. Con las manos sobre la cabeza, intentaba asimilar lo ocurrido mientras caminaba aturdido por el lugar.

Segundos después, una persona se acercó para auxiliarlo y le expresó: “Casi te lleva. Ya te veía tirado en la calle”, reflejando el susto que generó la escena entre quienes presenciaron el hecho.

El material audiovisual fue enviado al Ojo Ciudadano de Notivisión y generó preocupación entre los vecinos, quienes piden mayor prudencia por parte de los conductores para evitar que situaciones como esta terminen en una tragedia.

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