“Le dio a un mototaxista”: Camión cargado con ladrillos vuelca y deja tres heridos en Barreras

Un camión que transportaba ladrillos tipo adobito volcó este lunes en la entrada a la comunidad Barreras Alto Norte, en Santa Cruz, dejando al menos tres personas heridas y daños materiales de consideración.

El accidente se registró hace instantes cuando el vehículo de alto tonelaje perdió estabilidad y terminó completamente volcado sobre la vía. Como consecuencia, resultaron lesionados el conductor, el copiloto que acompañaba al chofer y un mototaxista que circulaba por el sector en el momento del hecho.

Tras el siniestro, una ambulancia llegó al lugar para brindar asistencia a los afectados y trasladarlos a centros de salud, donde fueron sometidos a valoración médica.

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el accidente, el camión circulaba presuntamente a alta velocidad y un mal giro habría provocado que la carga venciera al vehículo, ocasionando el vuelco.

“Al parecer fue por fallas mecánicas y otros indican que el camión venía muy rápido y eso venció la carga. Suspendió la parte de atrás y le dio a un mototaxista que recién había bajado a una pasajera. Gracias a Dios, a la pasajera no le pasó nada, pero la mayor parte se la llevó el conductor de la motocicleta”, relató un testigo.

El mismo testigo señaló que el mototaxista sufrió diversas lesiones corporales y que el casco de seguridad fue fundamental para evitar consecuencias más graves.

“El mototaxista tenía lesiones en el cuerpo y daños en el casco; fue el casco el que lo salvó. Los ocupantes del camión tenían cortaduras de vidrio. Gracias a Dios no se han matado”, agregó.

Efectivos de la Unidad Operativa de Tránsito se trasladaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y establecer las causas exactas del accidente, así como determinar posibles responsabilidades.

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