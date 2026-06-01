Choferes rechazan diálogo con Gobierno y dan ultimátum de 24 horas para atender demandas

La Federación de Transporte Chuquiago Marka rechazó una nueva convocatoria de diálogo del Gobierno y otorgó un plazo de 24 horas para que se atiendan sus demandas, en medio del conflicto que mantiene paralizadas varias actividades en La Paz y El Alto.

Los dirigentes aseguraron que no asistirán a ninguna reunión mientras no existan resultados concretos, argumentando incumplimientos en anteriores mesas de negociación.

“Hemos tomado una decisión de no asistir a ninguna convocatoria de reunión por parte del Gobierno. Hemos asistido tres veces y ha habido compromisos firmados bajo actas que no se han cumplido”, señaló Santos Escalante, dirigente de la organización.

Entre sus principales exigencias está el avance de al menos un 70% a 80% en los resarcimientos comprometidos, además de la emisión de un decreto de periodo de gracia de seis meses para mitigar la afectación económica que atraviesa el departamento.

Los transportistas advirtieron que, de no existir respuestas dentro del plazo establecido, asumirán nuevas medidas de presión y se sumarán a otras movilizaciones.

Continúan los bloqueos en El Alto

Mientras tanto, la ciudad de El Alto continúa afectada por bloqueos y restricciones de circulación.

En el peaje de la autopista La Paz-El Alto, sectores sociales mantienen bloqueado el paso vehicular, obligando a cientos de personas a trasladarse a pie y utilizar transporte por tramos.

En contraste, el acceso al Aeropuerto Internacional de El Alto registra circulación normal bajo fuerte resguardo policial. Efectivos reforzaron la seguridad e instalaron medidas preventivas para evitar nuevos bloqueos y garantizar el ingreso de pasajeros.

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