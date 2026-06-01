Gremiales relatan duros testimonios y agradecen Ley de Alivio Tributario

El acto de presentación y explicación de la nueva Ley de Alivio Tributario, desarrollado en Cochabamba, estuvo marcado no solo por la exposición técnica de la norma, sino también por duros testimonios de mujeres comerciantes y representantes gremiales que relataron años de dificultades, deudas y fiscalizaciones tributarias.

Durante la actividad, Rosaura Sejas, representante de la Confederación de Gremiales de Bolivia, tomó la palabra para contar su experiencia personal y denunciar que fue fiscalizada por Impuestos Internos durante el gobierno de Evo Morales, incluso —según relató— cuando se encontraba en pleno proceso de parto.

“En pleno parto me fiscalizaron los Impuestos Internos en el gobierno de Evo Morales. Ellos no respetaron a las mujeres, no respetaron a las mujeres embarazadas con hijos”, afirmó visiblemente afectada.

Sejas aseguró que a sus 42 años fue notificada con una deuda millonaria mientras se encontraba en sala de recuperación, situación que, según dijo, marcó profundamente su vida personal y familiar.

“A mí en pleno parto, a las 8:30 de la noche, en sala de espera de recuperación me hicieron firmar la resolución determinativa. Así era el Impuesto Interno del Evo Morales”, denunció.

La dirigente gremial señaló que muchos comerciantes viven del trabajo diario en las calles, con ganancias mínimas y expuestos al frío, la lluvia, el viento y los riesgos de la vía pública.

“¿Cuánto ganamos nosotros? Un boliviano, 50 centavos, 20 centavos. Estamos corriendo detrás del cliente, queriendo hacernos atropellar con el auto”, expresó.

Entre lágrimas, Sejas agradeció al Gobierno por impulsar la norma y aseguró que la Ley de Alivio Tributario representa una solución para sectores que durante años se sintieron asfixiados por deudas y procesos fiscales.

“Gracias al señor Gobierno. Señor presidente, gracias por darnos esta solución. De tanta alegría voy a llorar, porque de tristeza ya lloré mucho”, manifestó.

En el mismo acto también intervino Florentina Lipa, representante de la Confederación de Gremiales y por Cuenta Propia de Bolivia, quien recordó las marchas y movilizaciones realizadas durante años por los gremiales en demanda de soluciones tributarias.

Lipa sostuvo que muchos comerciantes atravesaron momentos de sufrimiento, desgaste físico y separación familiar durante sus movilizaciones.

“Hemos caminado sangrando. He visto en los ojos de mis compañeros cómo han sangrado sus pies, cómo han desmayado. Hemos deshecho nuestra familia, hemos destrozado nuestra familia”, relató.

La representante gremial afirmó que durante años se sintieron “amarrados de pies y manos” por las deudas y procesos tributarios, y aseguró que la nueva ley representa un cambio esperado por comerciantes de todo el país.

“No sabíamos que algún día iba a llegar este cambio, esta ley tributaria. Esta ley, con este nuevo Gobierno, realmente nos ha dado ese alivio”, señaló.

Lipa recordó además que sectores gremiales realizaron marchas desde distintos departamentos, incluso caminatas hasta Patacamaya, y destacó la lucha de comerciantes que, según dijo, sostuvieron durante años el pedido de una solución.

“Todo Bolivia hemos marchado. Hemos llorado tanto cada noche para saber de dónde y cómo pagar”, afirmó.

Ambas representantes coincidieron en que la Ley de Alivio Tributario llega como una respuesta esperada para comerciantes, gremiales, trabajadores por cuenta propia y sectores que buscan regularizar su situación fiscal sin cargar con deudas imposibles de cubrir.

El acto en Cochabamba reunió a autoridades nacionales, representantes gremiales y sectores sociales, en una jornada donde la explicación de la norma estuvo acompañada por testimonios cargados de emoción, reclamo y esperanza.

Para las comerciantes, la nueva ley no solo significa una medida económica, sino también una oportunidad para cerrar una etapa de angustia y comenzar un nuevo camino con mayor alivio para quienes viven del trabajo diario.

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