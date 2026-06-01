Choferes increpan a Dockweiler y exigen abastecimiento urgente de combustible en La Paz

La crisis por la falta de combustible volvió a sentirse este lunes en la ciudad de La Paz, cuando una protesta de conductores interrumpió un acto cívico encabezado por el alcalde César Dockweiler en la plaza del Obelisco.

La jornada comenzó con bloqueos en la avenida Montes, donde decenas de vehículos permanecían apostados desde hace varios días realizando filas para abastecerse de gasolina. En el lugar, los conductores instalaron fogatas, llantas y bloquearon ambos carriles como medida de presión.

“Estamos tres días y tres noches desvelándonos para poder cargar gasolina”, reclamó uno de los afectados.

Increpan al alcalde Dockweiler

Pasadas las 07:00, un grupo de manifestantes descendió desde la avenida Montes hasta la plaza del Obelisco, donde el alcalde participaba del acto de iza de la bandera.

Los movilizados exigieron a la autoridad municipal asumir acciones concretas para gestionar una solución al desabastecimiento que afecta a miles de conductores en la sede de Gobierno.

Ante la tensión generada, personal de la Guardia Municipal resguardó el desarrollo del evento cívico.

Tras la conclusión del acto, Dockweiler se reunió con los manifestantes y comprometió gestiones inmediatas para facilitar el ingreso de combustible al departamento.

“Voy a hacer a partir de este momento todas las gestiones necesarias para que el corredor humanitario habilite el paso de combustible y se dé prioridad para que llegue a La Paz”, afirmó la autoridad edil.

La protesta se suma a las largas filas y reclamos que persisten en distintos surtidores paceños, mientras continúa la incertidumbre por el normal abastecimiento de carburantes en el departamento.

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