Más de un millón de cuentas serán liberadas con la Ley de Alivio Tributario, según el Gobierno

El presidente Rodrigo Paz presentó este lunes en Cochabamba la nueva Ley de Alivio Tributario, una normativa que, según afirmó, representa uno de los mayores mecanismos de apoyo económico impulsados en el país para aliviar la carga financiera de pequeños contribuyentes, gremiales, transportistas y cuentapropistas.

Durante el acto desarrollado en la capital cochabambina, el mandatario señaló que la norma nace como una respuesta directa a las necesidades de miles de familias que enfrentan dificultades económicas y aseguró que permitirá reactivar capitales paralizados por obligaciones tributarias acumuladas.

“Esta es una segunda oportunidad para miles de bolivianos”, afirmó Paz, al destacar que la medida permitirá liberar recursos para que sean reinvertidos en actividades productivas.

El jefe de Estado remarcó que la ley está orientada principalmente a sectores populares y pequeños emprendedores, y sostuvo que el objetivo central es hacer más accesible la formalidad económica en Bolivia.

“La idea es que la formalidad sea barata. Hoy ser formal en Bolivia es caro”, enfatizó.

Durante su intervención, Paz también destacó que el alivio tributario beneficiará a más de 230 mil familias bolivianas y permitirá liberar más de un millón de cuentas, calificando la medida como un paso decisivo para dinamizar la economía nacional.

Reordenamiento económico para contribuyentes

Asimismo, explicó que esta política forma parte de un proceso más amplio de reordenamiento económico impulsado por su administración, acompañado de recortes al gasto público y medidas de austeridad dentro del Ejecutivo.

El mandatario aprovechó el acto para agradecer el respaldo de sectores empresariales, gremiales, transportistas y autoridades cochabambinas, destacando a Cochabamba como escenario estratégico para lanzar una norma que calificó como “el corazón de una nueva etapa económica para Bolivia”.

Finalmente, adelantó que en los próximos días se anunciarán nuevas disposiciones orientadas a fortalecer la reactivación económica y reiteró que su administración apuesta por una agenda de reconciliación nacional y crecimiento productivo.

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