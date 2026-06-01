Crisis por combustible golpea a La Paz: basura se acumula por falta de diésel

La crisis por la falta de combustible comenzó a afectar directamente los servicios básicos en la ciudad de La Paz, donde la acumulación de basura ya es visible en distintos sectores debido a la reducción en las operaciones de recojo de residuos.

En varios contenedores de la urbe paceña se observan promontorios de basura, una situación atribuida al desabastecimiento de diésel que limita el trabajo de las empresas encargadas del servicio.

Vecinos expresaron su preocupación por los riesgos sanitarios que esta situación podría generar.

“La basura siempre es motivo de enfermedades; además atrae animales y roedores, lo que representa un peligro para todos”, manifestó una ciudadana.

Otra vecina advirtió que la acumulación de residuos podría agravar problemas de salud pública, especialmente en niños y adultos mayores.

Personal de limpieza en emergencia

Mientras tanto, personal de limpieza realiza tareas para evitar que los desechos se dispersen por las calles, además de pedir a la población evitar sacar basura si no es estrictamente necesario.

“Pedimos a la población esperar un poco para sacar sus residuos, porque esto afecta la salud y puede empeorar la situación”, señaló una trabajadora de limpieza.

Desde la Alcaldía de La Paz informaron que el recojo de basura se realiza “a media máquina” debido a la falta de combustible.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, señaló que se está priorizando el abastecimiento de diésel para los camiones recolectores, con el objetivo de garantizar el recojo y la disposición final de residuos.

Servicio de transporte

Asimismo, explicaron que una vez regularizado el suministro, también se restablecerá plenamente el servicio del transporte municipal PumaKatari.

La comuna advirtió que, de prolongarse la escasez de combustible, podrían incrementarse los focos de infección y afectarse aún más los servicios esenciales en la sede de gobierno.

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