Basura se acumula en El Alto por bloqueos y alertan riesgo sanitario

La acumulación de basura comienza a generar preocupación en la ciudad de El Alto debido a las dificultades que enfrenta la empresa de aseo urbano para realizar el recojo regular de residuos sólidos a causa de los bloqueos instalados en distintos puntos de la urbe.

Desde el pasado jueves, los vehículos encargados del servicio no han podido operar con normalidad en los 14 distritos alteños, situación que ya se refleja en calles y avenidas principales donde los contenedores se encuentran rebasados y los desechos empiezan a extenderse sobre las vías.

Foto: Contenedores de basura se encuentran al límite por acumulación de residuos. Red Uno.

Según la información proporcionada por la empresa de aseo, el personal continúa desplegándose en algunos sectores para intentar contener el problema. Los trabajadores utilizan bolsas negras para recoger parte de los residuos dispersos y agruparlos en espacios delimitados.

“Se está haciendo una especie de barricadas para que la basura no continúe esparciéndose por la vía”, se explicó desde el lugar.

La situación también se complica en las rutas hacia el relleno sanitario. De acuerdo con el reporte, existen varios puntos de bloqueo y se denunciaron zanjas abiertas en algunos sectores para impedir el paso de los camiones recolectores.

Por día, la ciudad de El Alto genera entre siete y ocho toneladas de basura, volumen que actualmente no puede ser trasladado ni tratado con normalidad.

Ante este panorama, se recomendó a la población evitar sacar residuos a la vía pública y, en la medida de lo posible, conservar la basura dentro de los hogares para prevenir focos de infección y mayores problemas sanitarios mientras persistan los conflictos.

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