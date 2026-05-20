La Dirección Departamental de Educación de Cochabamba confirmó la aplicación gradual del horario de invierno en las unidades educativas del departamento, medida asumida ante el descenso de temperaturas y el incremento de infecciones respiratorias agudas (IRAs).

El subdirector de Educación Alternativa y Especial de Cochabamba, David Pacheco, informó a Red Uno que la adecuación de horarios ya comenzó en algunas regiones y continuará ampliándose desde el lunes 25 de mayo.

“Estamos tomando la adecuación del horario como manda. En los distritos de la región andina y valle bajo ya empezó, (el 18 de mayo). A partir del lunes 25 se va a tomar la adecuación en el valle alto y cono sur. En la región del trópico se hace un estudio tomando en cuenta las recomendaciones de salud y las IRAS”, explicó.

Pacheco detalló que la medida se aplicará desde el próximo lunes en Cercado I y II, además de sectores del valle alto y el resto de la región metropolitana, donde los estudiantes ingresan media hora más tarde en el turno mañana y salen 30 minutos antes en los turnos tarde y noche.

La Dirección Departamental de Educación señaló que el horario de invierno busca proteger la salud de los escolares frente a las bajas temperaturas registradas en distintas regiones del departamento.

Asimismo, las autoridades educativas recomendaron a los directores distritales no exigir el uso obligatorio del uniforme escolar y permitir que los estudiantes asistan con ropa abrigada.

“No se puede pedir uniformes, debemos recomendar que todos los estudiantes deben portar ropa abrigada y aplicar medidas de bioseguridad”, sostuvo Pacheco.

Entre las recomendaciones también figuran el lavado frecuente de manos y el uso de barbijo en estudiantes que presenten síntomas de enfermedades respiratorias.

Descanso de invierno en análisis

La autoridad agregó que el descanso pedagógico de invierno aún está en análisis y dependerá de los reportes epidemiológicos del Sedes y los informes climáticos del Senamhi, tomando en cuenta los diferentes pisos ecológicos del departamento.

En Quillacollo, el horario de invierno ya rige desde el pasado 18 de mayo en unidades educativas fiscales, privadas, de convenio y centros de educación alternativa y especial.

La Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Particulares de Bolivia, regional Cochabamba, expresó su respaldo a la medida y recordó que existe tolerancia de 30 minutos en el ingreso y salida de los estudiantes.

Además, recomendó a los padres enviar a sus hijos con ropa abrigada para proteger su salud durante la temporada de frío.

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