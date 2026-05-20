Momentos de tensión y consternación se vivieron en Santa Ana de Yacuma, en el departamento del Beni, tras el asesinato de un hombre registrado la madrugada de este martes cerca de la Plaza Triangular.

La víctima circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptada y atacada a tiros por sujetos aún no identificados. Tras la balacera, el cuerpo quedó tendido en plena vía pública, causando alarma entre vecinos y transeúntes de la zona.

Efectivos de la Policía llegaron al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver y dar inicio a las investigaciones. Además, procedieron al secuestro de la motocicleta en la que se desplazaba el fallecido.

El comandante departamental de la Policía del Beni, coronel Iván Bernal, informó este miércoles, en contacto vía Zoom con el programa El Mañanero, que se manejan dos hipótesis sobre el móvil del crimen.

“Por el momento se manejan dos hipótesis. La primera sería un ajuste de cuentas y la otra, lamentablemente, la pugna de poder entre algunas asociaciones delictuosas”, explicó la autoridad policial.

Bernal indicó además que la víctima fue identificada como Felipe Meneces Iglesias, de 31 años y nacionalidad brasileña, quien contaba con antecedentes penales en Brasil por delitos graves.

“Esta persona tenía un gran prontuario en la República del Brasil, relacionado con homicidios, asociaciones delictuosas y otros delitos considerados de suma gravedad”, señaló.

La autoridad también confirmó que el fallecido estuvo recluido en el penal de Chonchocoro y que en junio de 2025 habría fugado del recinto penitenciario.

Según el reporte preliminar, el hombre regresaba de realizar compras en el centro de la ciudad cuando fue interceptado por ocupantes de una camioneta negra. Uno de los atacantes descendió del vehículo y disparó una ráfaga de proyectiles contra la víctima, provocándole la muerte en el lugar.

Personal de la Felcc y unidades especializadas de inteligencia continúan desplegados en Santa Ana de Yacuma para identificar y capturar a los responsables del hecho.

“Considero que en las próximas horas se tendrán mayores elementos de convicción para establecer cómo ocurrió este hecho y quiénes son los autores”, concluyó el coronel Bernal.

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