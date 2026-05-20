Delincuente en motocicleta asalta a una mujer y le roba su celular en el Plan 3000

Cámaras de seguridad registraron el momento del robo y la mujer denunció la falta de patrullaje policial en la zona.
20/05/2026 9:24
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Una mujer fue víctima de un robo en la zona del Plan 3000, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,luego de ser interceptada por un delincuente a bordo de una motocicleta que le arrebató su teléfono celular cuando retornaba a su domicilio. El antisocial se dio a la fuga tras cometer el hecho.
Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del robo. La víctima relató que el ataque ocurrió cuando estaba a pocos metros de llegar a su vivienda.
“Estaba llegando a mi casa para ver a mi hija, cuando vino una moto color rojo y me quitó mi celular”, contó.
En las imágenes se observa a la víctima caminando por una calle cuando, repentinamente, un hombre a bordo de una motocicleta aparece por detrás, se acerca y le arrebata el dispositivo móvil antes de escapar del lugar.
Tras el hecho, la mujer aseguró sentirse afectada emocionalmente y expresó el temor que le dejó la situación. “Tengo miedo, estoy con trauma”, agregó.
Asimismo, denunció la falta de presencia policial en el barrio y pidió mayor patrullaje para evitar nuevos hechos delictivos. Según indicó, los vecinos viven con preocupación debido a la inseguridad en la zona.
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