Delincuente en motocicleta asalta a una mujer y le roba su celular en el Plan 3000

Una mujer fue víctima de un robo en la zona del Plan 3000, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,luego de ser interceptada por un delincuente a bordo de una motocicleta que le arrebató su teléfono celular cuando retornaba a su domicilio. El antisocial se dio a la fuga tras cometer el hecho.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del robo. La víctima relató que el ataque ocurrió cuando estaba a pocos metros de llegar a su vivienda.

“Estaba llegando a mi casa para ver a mi hija, cuando vino una moto color rojo y me quitó mi celular”, contó.

En las imágenes se observa a la víctima caminando por una calle cuando, repentinamente, un hombre a bordo de una motocicleta aparece por detrás, se acerca y le arrebata el dispositivo móvil antes de escapar del lugar.

Tras el hecho, la mujer aseguró sentirse afectada emocionalmente y expresó el temor que le dejó la situación. “Tengo miedo, estoy con trauma”, agregó.

Asimismo, denunció la falta de presencia policial en el barrio y pidió mayor patrullaje para evitar nuevos hechos delictivos. Según indicó, los vecinos viven con preocupación debido a la inseguridad en la zona.

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